00:00 · 04.01.2017

Flamengo

Durante entrevista o presidente disse que a saúde de Conca está perfeita. "Está rindo à toa e, em breve, estará aqui com nossos ídolos. Conca é um gol de placa do nosso departamento de futebol e está vindo se recuperar", disse.

Talento local

As atletas cearenses de ginástica rítmica Laissa Sousa e Thabita Damasceno, se destacaram entre as 3 melhores ginastas do Brasil em 2016. Ambas foram convidadas e conseguiram patrocínios para ir à Rússia. As atletas ficam fora do país até o dia 22 de janeiro. Laissa Sousa, 9 anos, é Campeã Cearense, Norte e Nordeste e 3º lugar Nacional. Thabita Damasceno, 10 anos, tem os títulos de Vice-Campeã Cearense, Norte e Nordeste e Nacional. As ginastas participam de um Projeto social elaborado pela técnica Bárbara Palomares.

Dívidas no tribunal

STJD suspende sete clubes brasileiros

O presidente do STJD suspendeu Comercial-MS, ASA de Arapiraca, Guaratinguetá , Parnayba, Pinheirense e Joinville de competições da CBF até que eles quitem seus débitos com tribunal. Cerca de 80 clubes haviam sido notificados.