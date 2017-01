Mais notícias de Jogada: Premiação

00:00 · 31.01.2017

A Federação Cearense de Karatê Esportivo premiou, no último sábado (28), os melhores atletas do ano anterior. O evento foi realizado no Ideal Clube, no Meireles, e contou com a presença de várias personalidades, que também receberam homenagens por terem contribuído para o engrandecimento da modalidade no Estado

Tênis

Serena Williams volta a liderar o ranking

Dois dias após faturar o heptacampeonato do Aberto da Austrália e se tornar a maior vencedora de títulos de Grand Slam da Era Aberta do tênis, Serena Williams voltou à liderança do ranking feminino da WTA, atualizado nessa segunda-feira (30)

UFC Fortaleza

Ingressos "cadeira B" estão esgotados

Em apenas 13 dias, os ingressos para o setor "cadeira B" do UFC Fortaleza já estão esgotados. O evento acontece dia 11 de março no CFO. O restante dos bilhetes seguem sendo comercializados na loja física do shopping Iguatemi ou pelo site tudus.Com.Br