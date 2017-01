Mais notícias de Jogada: Paulo Borrachinha tem novo adversário

00:00 · 20.01.2017

UFC Fortaleza

O peso-médio Alex Nicholson não será mais o adversário do mineiro Paulo Borrachinha no UFC Fortaleza, que será realizado no dia 11 de março no CFO. O anúncio foi feito pela organização nessa quinta. O Ultimate não perdeu tempo e já escolheu o sul-africano Garreth McLellan, como seu novo adversário.

Copa São Paulo

Juventus vence e está na semi após 11 anos

Após 11 anos de ausência, o Juventus voltará a disputar uma semifinal de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nessa quinta-feira, derrotou o Bragantino por 1 a 0, em partida realizada no estádio da Rua Javari, em São Paulo, e acabou selando a sua classificação. A outra semifinal da Copa São Paulo já está definida, com duelo entre Batatais e Paulista.

Sul-americana

Sobreviventes da Chape vão erguer taça

O amistoso entre Chapecoense e Palmeiras no sábado, na Arena Condá, vai ter a presença dos quatro sobreviventes brasileiros do desastre aéreo de novembro e a premiação de campeão da Copa Sul-Americana. O clube promete para antes da partida um cerimonial de homenagem às vítimas, com as entregas das medalhas aos familiares.