Mais notícias de Jogada: Paulista é eliminado após irregularidade

00:00 · 24.01.2017

Copa São Paulo

A FPF anunciou nessa segunda (23) a exclusão do Paulista da Copa São Paulo pela escalação irregular de um jogador. Com a definição, o time de Jundiaí está eliminado do torneio e a decisão será disputada nesta quarta-feira (25) entre Batatais e Corinthians.

Brasil x Colômbia

Venda de ingressos é considerada fraca

O "Jogo da Amizade" entre as seleções de Brasil e Colômbia, que irá arrecadar fundo para os familiares das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense, não parece estar animando o público. Apenas dez mil ingressos foram adquiridos até o início da noite dessa segunda-feira.