Mais notícias de Jogada: Neto volta para a Chapecoense

00:00 · 07.01.2017

Superação

"Queria ter voltado aqui com eles, não sozinho", diz Neto. Em seu retorno à Chapecoense, o zagueiro Neto ressaltou que precisa se recuperar mentalmente para voltar a jogar futebol. O jogador falou sobre como é triste retornar ao clube sem os companheiros que foram vítimas do avião da Lamia.

Mercado da bola

Cleiton Xavier perto de ir para o Vitória

O meia Cleiton Xavier está perto de deixar o Palmeiras e reforçar o Vitória. O novo contrato deve ser de pelo menos dois anos de duração. Entre os dois clubes, todos os detalhes estão acertados. A única pendência é o atleta e o clube baiano entrarem em acordo sobre detalhes.

Sem investidores

Manor pode deixar a Fórmula 1

A empresa gestora da Manor foi colocada sob administração, deixando ainda mais em dúvida a permanência da equipe na Fórmula 1 para a temporada 2017. O time britânico, que terminou em 11º e último lugar no campeonato de construtores na última temporada, está em busca de novos investidores.

Reformulação

Atlético diminui folha salarial em R$ 1 milhão

Com os jogadores que deixaram o clube ao término da temporada 2016, o Atlético-MG diminuiu a folha salarial em quase R$ 1 milhão. Entre os atletas que não fazem mais parte do elenco, o meia Dátolo era o que tinha o maior custo mensal. O argentino recebia R$ 350 mil do Atlético.

Bom momento

Guerra comemora acerto com Palmeiras

O meia-atacante Guerra não vê a hora de vestir a camisa do Palmeiras e corresponder à altura a confiança depositada pelo clube. O jogador admitiu que não foi uma decisão fácil deixar a Colômbia, mas sentia que era o momento de dar um passo adiante na carreira.