Mais notícias de Jogada: Maracanã saqueado

00:00 · 11.01.2017

Maracanã. O mais icônico estádio do futebol brasileiro e cuja reforma para a Copa do Mundo de 2014 consumiu mais de R$ 1,2 bilhão em recursos públicos está sendo saqueado. Vivendo um jogo de empurra desde o final de 2015, o Maracanã está abandonado, sem comando definido e, no momento, sem condições de sediar qualquer partida, já que o gramado, que não vem sendo cuidado, secou.

UFC fortaleza

' Frankenstein' lutará antes e deixa o card

O card do UFC Fortaleza sofreu uma baixa antes mesmo de ser definido. Escalado antes para lutar na Capital cearense, Henrique Frankenstain foi convocado de última hora para o evento em Denver, que acontece no dia 28 de janeiro.

No Paulo Sarasate

Basquete Cearense encara o Paulistano

O Basquete Cearense vai encarar o Paulistano, nesta quarta-feira (11), às 19h30, de Brasília, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. A equipe do técnico Alberto Bial tenta se recuperar, no NBB, da derrota sofrida no fim de semana para o Vitória/BA.