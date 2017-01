Mais notícias de Jogada: Kazim perto de assinar com o Corinthians

00:00 · 03.01.2017

Contratação

O atacante Kazim realizou exames médicos antes de fechar com o Corinthians. Se for aprovado, ele assinará contrato de duas temporadas com seu novo clube. Kazim, que é turco naturalizado inglês, disputou o último Brasileirão pelo Coritiba.

Após folga

Neymar, Suárez e Messi voltam a treinar

Após receberem autorização da direção e da comissão técnica do Barcelona para estenderem suas folgas, Messi, Suárez e Neymar se juntaram ao restante do elenco. Mascherano também só se uniu aos colegas agora.

"Filme com final feliz"

Jesus se despede e agradece ao Palmeiras

O atacante Gabriel Jesus, que defenderá o Manchester City a partir deste mês, publicou em seu Instagram uma mensagem de despedida do Palmeiras. No texto, ele agradece ao clube por dar uma chance ao "menino criado em casa" e diz que sua história na equipe alviverde foi um "filme com final feliz". " Eu aproveitei cada segundo dentro do Palmeiras", escreveu.

Mais um reforço

Felipe Melo próximo do futebol brasileiro

O empresário do volante Felipe Melo viajou para Milão, para reunião com a Inter e discutir as condições para o fim do vínculo com o clube. O objetivo é até quarta-feira as partes chegarem a um acordo e liberarem o atleta para o Palmeiras. Após tragédia Chape perto de finalizar reformulação após perder 19 jogadores de uma só vez, a Chapecoense tem que reconstruir seu elenco. Pelo menos 20 atletas deverão ser contratados para a disputa da Copa da Primeira Liga e o Campeonato Catarinense.