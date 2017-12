Mais notícias de Jogada: Kaká anuncia aposentadoria

00:00 · 18.12.2017

Surpresa

O meia Kaká anunciou ontem sua aposentadoria como jogador profissional de futebol. Após declarar que não iria renovar com o Orlando City, o atleta deixou em aberto seu futuro no esporte. No entanto, ele revelou oficialmente sua aposentadoria dos gramados em entrevista à TV Globo publicada ontem.

Giaffone vence e é campeão de 2017

Copa Truck

Uma vitória e um 3º lugar na rodada dupla deste domingo em Interlagos transformaram Felipe Giaffone no grande nome do ano de estreia da Copa Truck. O piloto conquistou o regional Sul/Sudeste, terceiro e último da temporada, e de quebra foi o campeão das copas.

Com confusão

Barrichello vence prova de 500 milhas

Em uma prova marcada por briga intensa e até troca de socos na pista, a equipe de Rubens Barrichello venceu a tradicional 500 Milhas da Granja Viana, prova de kart disputada em Kartódormo de Cotia, São Paulo.

Flamengo

Criticado, Muralha quer deixar o time

O goleiro Alex Muralha indicou que não deve permanecer no Flamengo em 2018. Alvo de intensas críticas, ele revelou ter sofrido ameaças após os seus erros e demonstrou interesse em dar a volta por cima na sua carreira com a camisa de outro clube de futebol.

Judô

Brasil fecha torneio com 5 medalhas

A equipe brasileira encerrou neste domingo a sua participação no World Masters de Judô, que foi realizado na Rússia, com resultados relevantes. Destaque para a campanha de Maria Portela, ouro na categoria até 70kg.