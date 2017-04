Mais notícias de Jogada: Haras Integral promove competição

00:00 · 08.04.2017

Três tambores

Vários competidores vão se reunir no Haras Integral, em Itaitinga, para provas de Três Tambores com cavalos. A programação será neste sábado (8), com vários conjuntos apresentando suas belezas plásticas e velocidades, buscando atingir pontuações necessárias, para alcançar o título de campeão.

Nos EUA

Marta é anunciada no Orlando Pride

O Orlando Pride anunciou a contratação da brasileira Marta como novo reforço para a disputa da próxima National Women's Soccer League. A jogadora assinou contrato por duas temporadas com a equipe, com possibilidade de prorrogação automática por um terceiro ano.

Diz Tite

"Neymar é o melhor do mundo"

Na opinião do técnico Tite, Neymar é o melhor jogador do mundo atualmente. O treinador da Seleção se baseia no desempenho do jogador no Brasil e também no Barcelona neste começo de ano. "Neymar é o melhor jogador do mundo nos últimos quatro meses", afirmou o técnico.