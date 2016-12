Mais notícias de Jogada: Guardiola rejeita novas contratações

00:00 · 26.12.2016

Para o City

Após contratar Gabriel Jesus, o técnico do Manchester City, Guardiola revelou que não pretende buscar outros reforços para o time inglês na janela de transferências internacionais de janeiro. O treinador garantiu estar satisfeito com o elenco atual.

Mercado da bola

Felipe Melo está sendo disputado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Embora muitos torcedores o considerem um jogador violento, o volante Felipe Melo está cheio de moral entre os clubes do Brasil e pelo menos quatro dos principais do País estão de olho em sua contratação. O volante tem contrato com a Inter de Milão até o dia 30 de junho do ano que vem. Logo, a equipe italiana o negocia nesta janela de transferência.

Investimento

Atlético Mineiro segue contratando

Após acertar as chegadas de Felipe Santana e Danilo Barcelos e encaminhar o acordo com Bruno Rodrigo, o Atlético-MG quer agora contratar o volante Rithely e o meia-atacante Marlone.