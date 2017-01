Mais notícias de Jogada: Grêmio perde para o Mirassol e dá adeus

00:00 · 10.01.2017

Copa São Paulo

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou na tarde de ontem com dois jogos e a primeira 'zebra' do mata-mata. O Grêmio foi eliminado pelo Mirassol, que venceu por 1 a 0 e já sabe quem vai pegar na 3ª fase: o Náutico.

Futebol inglês

United enfrenta Wigan na 4ª fase do torneio

Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester United conheceu ontem seu adversário na 4ª fase da competição. A equipe de José Mourinho terá pela frente outro antigo vencedor do torneio, o Wigan, que faturou o troféu na edição 2012/2013.

Recomeço

Rafael Henzel volta a trabalhar após 41 dias

Depois de 41 dias do acidente com o avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas no último dia 29 de novembro, o radialista Rafael Henzel (foto) voltou ao trabalho. Um dos seis sobreviventes da tragédia na Colômbia, ele participou do programa "Som e Café News" da rádio Oeste Capital, de Chapecó, ao lado de Ory Rodrigues, nessa segunda-feira.

Apresentado

Sidão chega para ser titular no São Paulo

O goleiro Sidão foi apresentado ontem no São Paulo e vestirá a camisa 12. Ele teve um bom desempenho no Botafogo e, com o aval do técnico Rogério Ceni, foi contratado para disputar a posição de titular com Denis e Renan Ribeiro.

Após acidente

Atacante do Flu está na UTI com trauma

Depois de sofrer um acidente no fim de semana, o atacante Michael, do Fluminense, teve traumatismo craniano e foi internado na manhã dessa segunda-feira no Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP. Ele está na UTI e seu estado é estável.