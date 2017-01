Mais notícias de Jogada: GP oferece R$100 mil em premiações

00:00 · 19.01.2017 / atualizado às 00:43

Turfe

Acontece nos dias 20,21 e 22 de janeiro, no Jockey Clube Cearense, no Hipódromo de Aquiraz, o GP Criação Nacional de Turfe (distância 301metros), que oferece prêmio de R$ 100 mil, em competição é para animais QM geração 2014.

Notificação

Concessionária reassume Maracanã

A concessionária Maracanã S/A retomou ontem a administração do estádio do Maracanã e do ginásio do Maracanãzinho, após receber oficialmente a liminar concedida na última sexta pela Justiça Estadual, que obriga a empresa a reassumir a gestão do complexo esportivo.