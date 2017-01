Mais notícias de Jogada: 'Gato' da Copinha já fez testes no Ceará

00:00 · 28.01.2017

Arrependido

Ao lado do ex-jogador Vampeta, Heltton Matheus Cardoso Rodrigues, que se apropriou de outro nome para disputar a Copa São Paulo de Futebol de 2017, reapareceu nessa sexta-feira (27). Em entrevista para o Globoesporte.Com, o atleta revelou ter feito testes no Ceará, além de outros clubes, já no período como 'gato'.

Suspenso

Wenger é punido com 4 jogos após confusão

AFA julgou e puniu o técnico Arsène Wenger nessa sexta (27) por causa do "mau comportamento" no confronto diante do Burnley, pelo Campeonato Inglês. O treinador do Arsenal foi suspenso por quatro partidas pela entidade. O técnico foi expulso já nos acréscimos do jogo por reclamação excessiva com o quarto árbitro do duelo Anthony Taylor.

Fórmula 1

Manor é dissolvida e Nasr fica fora do grid

A equipe Manor, última colocada em 2016, confirmou nessa sexta (27) que se dissolveu. Os administradores revelaram que não encontraram investidores para adquirir a equipe a tempo de inscrevê-la na temporada de 2017. Como a Manor era a última opção de Felipe Nasr, o brasileiro consequentemente fica fora do grid da Fórmula 1.

Chegou

Flamengo anuncia Berrío para 2017

O Flamengo finalmente oficializou o atacante Orlando Berrío como seu novo reforço nessa sexta-feira (27). Depois de uma longa negociação, o jogador do Atlético Nacional foi finalmente anunciado como quarta contratação para temporada de 2017, através do site oficial do clube rubro-negro. Em 2016, pelo time colombiano, o atleta venceu a Taça Libertadores.

Copa do Rei

Barça e Atlético fazem final antecipada

O sorteio das semifinais da Copa do Rei colocou frente a frente os dois favoritos ao título. Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam antes da final. Na outra chave estão as duas zebras do torneio: Alavés e Celta de Vigo, que eliminou o Real Madrid nas quartas de final.

Mercado

Alexandre Pato deve ir para a China

A aventura de Alexandre Pato pelo futebol espanhol pode ter chegado ao fim. O atacante brasileiro não foi relacionado pelo técnico Fran Escriba para partida do Villarreal contra o Granada pelo Campeonato Espanhol, por conta de uma proposta milionária do Tianjin Quanjian, da China.