Mais notícias de Jogada: Gastelum é notificado por doping

00:00 · 07.04.2017

No UFC Fortaleza

O americano Kelvin Gastelum foi retirado da luta contra Anderson Silva no UFC Rio após ser pego com uma substância proibida. A amostra foi recolhida durante o período de competição, mais precisamente, em março, quando o atleta venceu Vitor Belfort no UFC Fortaleza.

Após sete anos

Brasil volta a liderar o ranking da Fifa

Depois de um período de sete anos, o Brasil volta a liderar o ranking da Fifa. De acordo com a classificação publicada pela entidade máxima do futebol mundial, a seleção de Tite superou a Argentina para voltar a ser a número 1 do mundo.