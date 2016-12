00:00 · 30.12.2016

Pênalti na Olimpíada

A volta ao Maracanã levou Neymar a se lembrar do momento mais nervoso da sua carreira. Foi o que revelou o craque, se referindo ao pênalti convertido na decisão dos Jogos Olímpicos do Rio, que garantiu ao Brasil a medalha de ouro.

Futebol chinês

Boca Juniors anuncia venda de Tevez

O Boca Juniors anunciou a transferência do atacante Carlitos Tevez para o futebol chinês. O time argentino chegou a um acordo com o Shanghai Shenhua, equipe que já contava com o nigeriano Obafemi Martins e com o colombiano Fredy.

São Silvestre

Forte calor de São Paulo preocupa atletas

O calor será o componente mais preocupante para os 30 mil atletas que neste sábado vão disputar a 92.ª edição da Corrida de São Silvestre, nas ruas de São Paulo. A temperatura com máxima prevista para 33ºC faz a prova deste ano ser a mais quente desde a mudança da largada para o horário da manhã e mexe com as apostas nos possíveis favoritos. Para os brasileiros, o verão é considerado um aliado.

Amistoso

Palmeiras pode pegar Chapecoense dia 21

O Palmeiras poderá ser o primeiro adversário da Chapecoense após o acidente aéreo sofrido pela equipe catarinense. O amistoso entre deve ser disputado no dia 21 de janeiro, na Arena Condá. A partida deverá ser confirmada na semana que vem.

Para 2017

Montillo assina com o Botafogo

O meia-atacante argentino Walter Montillo assinou na tarde desta quinta-feira (29) contrato com o Botafogo. Ex-jogador do Cruzeiro e Santos, o atleta é o principal reforço do clube carioca para 2017. O argentino tem de 32 anos .