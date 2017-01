Mais notícias de Jogada: Fiba agenda reunião Para salvar basquete

00:00 · 27.01.2017

Crise

A Federação Internacional de Basquete quer salvar o basquete brasileiro. Após acenar com uma força-tarefa com o COB e Ministério do Esporte , a entidade convidou os principais dirigentes da modalidade para uma reunião no dia 3 de fevereiro, na Suíça.

Decisão

Organizadas do Timão recebem punição

A Justiça do Rio proibiu quatro organizadas do Corinthians de frequentar qualquer evento esportivo no Rio de Janeiro. A decisão é do juiz Marcello Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, que acatou uma ação civil pública.

Espanha

Neymar diz que não sabia de acertos feitos

O jornal "El Confidencial" apresentou nesta quinta-feira (26) registros do depoimento de Neymar à Justiça da Espanha feito em fevereiro do ano passado. Ao juiz da Audiência Nacional, de Madri, o atacante afirmou repetidamente que não se lembrava dos pré-acordos que tinha assinado com o Barcelona, pois apenas seguia as orientações do pai. Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013.

Mudança

Subotic é emprestado pelo B. Dortmund

O Borussia Dortmund acertou a ida do zagueiro Neven Subotic para o Colônia. Depois de perder espaço no time, o jogador sérvio de 28 anos foi liberado e assinou contrato com o rival do Campeonato Alemão até o fim desta temporada.

Convidado

Ronaldinho vai a Paris assistir jogo do PSG

"Ele está de volta". Esta é a frase que aparece no início de um vídeo, divulgado ontem no site oficial do PSG com lances e dribles do meia Ronaldinho Gaúcho. Ele estará no Parque dos Príncipes neste domingo para ver o jogo contra o Monaco, pelo Francês.