Mais notícias de Jogada: Evolução de Neymar

00:00 · 30.04.2018

Neymar está perto de retornar aos treinamentos. O PSG reproduziu as informações dos médicos Eric Rolland e Rodrigo Lasmar, que acompanham a evolução do jogador no Brasil. E, segundo a nota, o brasileiro retirou a proteção na perna direita e tudo transcorre conforme o planejado. "Este balanço confirmou uma evolução bastante satisfatória das lesões no tornozelo e no pé direito do jogador, autorizando o final de toda a imobilização".

Renovação

Firmino tem novo contrato com Liverpool

Um dos destaques do Liverpool na Liga dos Campeões, o atacante Roberto Firmino assinou um novo contrato com o tradicional time inglês neste domingo. O clube não revelou a duração do novo vínculo.

Espanhol

Barcelona vence e garante o título

Com Messi e Suárez inspirados não restou muito o que fazer ao La Coruña. O uruguaio deu três assistências e o argentino marcou três vezes na vitória por 4 a 2 do Barcelona fora de casa. O resultado confirmou o título espanhol por antecipação.