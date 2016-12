Mais notícias de Jogada: Estrangeiros de 6 países na São Silvestre

00:00 · 27.12.2016

31 DE DEZEMBRO

Os estrangeiros têm dominado a São Silvestre. Desde 2006 na prova feminina e 2010 na masculina, eles têm garantido o topo do pódio. Além do Brasil, estarão atletas do Quênia, Tanzânia, Etiópia, Colômbia, Bolívia e Alemanha.

Corintianos

Justiça mantém 14 torcedores presos

A Justiça negou o pedido de revogação da prisão de 14 torcedores do Corinthians que estão em Bangu há dois meses, em decorrência do envolvimento em uma briga com policiais nas arquibancadas do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Fora do Flamengo

Emerson faz mistério sobre novo clube

Fora dos planos do técnico Zé Ricardo para a temporada de 2017 do Flamengo, o atacante Emerson revelou nesta segunda-feira que já tem um destino certo para o próximo ano. Só não quis revelar qual é. Em um amistoso beneficente na cidade mineira de Uberlândia, o jogador disse que está em negociações para atuar em um clube grande em 2017.

Inglês

Manchester City faz 3 a 0 no Hull City

Nesta segunda-feira, na tradicional rodada do "Boxing Day" do Campeonato Inglês, o Manchester City só marcou no segundo tempo, mas derrotou com facilidade o lanterna Hull City por 3 a 0, fora de casa, pela 18.ª rodada da competição.

"Estável"

Follmann segue sem previsão de alta

Único sobrevivente do voo da Chapecoense ainda hospitalizado, o goleiro Jackson Follmann apresenta quadro "estável" e "sem queixas", segundo boletim médico. Follmann segue sem previsão de alta.