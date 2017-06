Mais notícias de Jogada: Espanha e Itália vencem

00:00 · 12.06.2017

Eliminatórias

Espanha e Itália venceram e continuam igualados no Grupo G das Eliminatórias para a Copa de 2018. A seleção espanhola derrotou a Macedônia por 2 a 1, fora de casa, em duelo válido pela sexta rodada. A equipe italiana atropelou Liechtenstein com uma goleada por 5 a 0.

Torneio de nações

Seleção feminina de handebol vence

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou o Torneio Quatro Nações. A equipe derrotou Portugal na decisão por 35 a 29, confirmando o favoritismo.

Vôlei feminino

Zé Roberto festeja título na Seleção

Após comandar a seleção brasileira feminina de vôlei na vitória por 3 sets a 0 sobre a Alemanha na final do Torneio de Montreux, o técnico José Roberto Guimarães exaltou a importância de o time nacional abrir com um título o seu ciclo olímpico que visa os Jogos de Tóquio, em 2020.

Liga Mundial

Brasil perde a segunda no vôlei masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu sua segunda derrota nesta edição da Liga Mundial ao ser batido pela Bulgária por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/19, 23/25 e 25/19, em Varna, no fechamento da segunda semana de disputas.

Controle de doping

Wada investiga alegações de falhas

A Wada confirmou que está investigando alegações de falta de controle do uso de substâncias ilegais no esporte brasileiro. De acordo com a investigação, o País não conta com um sistema de controle suficiente.