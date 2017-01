Mais notícias de Jogada: Equipe é punida e Bolt perde ouro

00:00 · 26.01.2017

Doping

Usain Bolt perdeu uma das nove medalhas de ouro olímpicas conquistadas na sua carreira. Ontem, o COI anunciou que a equipe de revezamento 4x100 m da Jamaica perdeu o ouro assegurado nos Jogos de Pequim 2008, em razão do doping de Nesta Carter.

Copa da África

Egito vence Gana e avança às quartas

O Egito acabou com os 100% de aproveitamento de Gana ao vencer o adversário por 1 a 0 nessa quarta-feira, em Port-Gentil, no Gabão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações. O resultado positivo levou o Egito à classificação para as quartas de final .