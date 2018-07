Mais notícias de Jogada: Cristiano Ronaldo será apresentado

00:00 · 16.07.2018

Juventus

O atacante Cristiano Ronaldo será apresentado hoje pela Juventus. Ele realizará os exames médicos no clube e logo depois, assinará contrato com validade de quatro anos.

Wimbledon

Sérvio Djokovic é campeão pela 4ª vez

O sérvio Novak Djokovic voltou ao topo do tênis ao se sagrar ontem campeão de Wimbledon. Ele brilhou na grama londrina ao derrotar o sul-africano Kevin Anderson por 3 sets a 0.

Copa do Brasil

Dois jogos encerram as oitavas de finais

A Copa do Brasil retorna hoje com dois jogos, os últimos pelas oitavas de finais: o Cruzeiro enfrenta o Atlético/PR no Mineirão às 20 horas, enquanto o Vasco recebe o Bahia, em São Januário, às 20 horas.