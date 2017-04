Mais notícias de Jogada: Coutinho marca e conquista recorde

00:00 · 06.04.2017

Campeonato Inglês

Philippe Coutinho se tornou o brasileiro com mais gols na Premier League. O meia marcou no empate em 2 a 2 do Liverpool com o Bournemouth, em Anfield. Ele soma agora 29 tentos em 131 partidas, igualando a Juninho Paulista, que conquistou o feito em 125 jogos pelo Middlesbrough.

Na libertadores

Conmebol quer árbitro de vídeo

A Conmebol anunciou nesta que foi liberada pela Fifa para testar a tecnologia de árbitro de vídeo na Libertadores e na Copa Sul-Americana. A entidade planeja testar o recurso a partir das quartas de final de ambos os torneios.