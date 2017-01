Mais notícias de Jogada: Costa do Marfim empata; Togo vence

00:00 · 17.01.2017

Copa da África

Mais uma vez, a rodada da Copa Africana de Nações de 2017 foi bem econômica. Nessa segunda (16), após quatro jogos, apenas um gol foi marcado. O tento foi anotado por Kage, de Congo, que bateu Marrocos. Na outra partida do dia, Costa do Marfim e Togo empataram em 0 a 0

Mercado

Timão oferece pacote para ter Drogba

O Corinthians segue aguardando pela definição de Drogba. Além do Timão, o jogador possui mais três opções no mercado. Querendo o atleta, o clube ofereceu diversos benefícios como um amistoso na África, além de bancar um apartamento

Campeonato italiano

Em belo duelo, Milan e Torino ficam no empate

O Milan viajou até Turim e, nessa segunda-feira (16), arrancou um valoroso empate com o Torino, por 2 a 2. Os donos da casa começaram arrasadores, abriram 2 a 0, com direito a pênalti perdido, logo no início, mas viram o adversário reagir no segundo tempo e buscar a igualdade. Os gols da partida foram marcados por Belotti e Benassi (TOR); Bacca e Bertolacci (MIL)

Handebol

Brasil encara Noruega em clima de final

Com campanhas idênticas, Brasil e Noruega se enfrentam em uma verdadeira prova de fogo nesta terça (17) no Mundial de handebol realizado na França. O duelo deve valer para definir quem fica com a segunda ou a terceira colocações do grupo

Permanência

Robben renova com Bayern até 2018

A diretoria do Bayern de Munique anunciou nessa segunda (16) a ampliação do contrato de Arjen Robben por mais um ano. Isso significa que o atual vínculo do meia-atacante holandês com o clube alemão agora só vai se encerrar em junho de 2018