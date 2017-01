Mais notícias de Jogada: Corinthians e Paulista fazem a grande final

00:00 · 23.01.2017

Copa São Paulo

O Corinthians deu mais um passo rumo ao seu décimo título da Copa São Paulo na noite desse domingo ao vencer fácil o Juventus por 3 a 0, na Arena Barueri, pelas semifinais. Pela manhã, o Paulista já havia se garantido na grande final ao golear o Batatais por 5 a 1, em Jundiaí.

Sul-americano sub-20

Brasil vence Paraguai e está no hexagonal

A Seleção Brasileira está classificada ao hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, que está sendo realizado no Equador. Nesse domingo, a equipe abriu 3 a 0, mas no final superou o Paraguai por 3 a 2, pela terceira rodada da primeira fase.

CAMPEONATO INGLÊS

Chelsea vence e abre 8 pontos na liderança

A caminhada do Chelsea rumo ao título do Campeonato Inglês está cada vez mais tranquila. Com gols de Diego Costa e Cahill, o time londrino venceu o Hull City por 2 a 0, neste domingo, em partida válida pela 22.ª rodada, e abriu oito pontos na liderança do torneio.

Vôlei masculino

Brasil pode herdar ouro de JO de 2012

A seleção brasileira masculina de vôlei pode se tornar tetracampeã olímpica, após doping de Muserskiy, confirmado pelo investigador Richard McLaren. Em Londres, o atacante foi um dos destaques da vitória da Rússia sobre o Brasil por 3 a 2.