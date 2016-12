Mais notícias de Jogada: Conmebol entrega troféu a Chape

00:00 · 21.12.2016

Sul-americana

A Conmebol confirmou nessa terça-feira (20) que vai entregar à Chapecoense o troféu da Copa Sul-Americana durante o evento que sorteará as chaves da próxima edição da Copa Libertadores, na noite desta quarta (21), em Assunção, no Paraguai.

Tênis

Kvitova é ferida na mão após assalto

Bicampeã em Wimbledon, a tcheca Petra Kvitova sofreu um ferimento na mão esquerda ao ser assaltada em seu apartamento, nessa terça-feira (20), na República Tcheca. A tenista canhota passa bem, mas precisou ser encaminhada ao hospital.

FÓRMULA 1

Massa pode voltar com proposta da Williams

O brasileiro Felipe Massa está negociando seu retorno para a Fórmula 1. Segundo informações da rede de TV "Sky", o brasileiro acertou seu retorno à categoria nessa terça-feira (20) e será novamente piloto da Williams, equipe britânica que defendeu até novembro deste ano, quando saiu na condição de aposentado.

Mercado

Palmeiras confirma contratação de Keno

O Palmeiras confirmou nessa terça-feira (22) a contratação do atacante Keno, um dos destaques da última edição do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Santa Cruz. O jogador de 27 anos acertou com o clube até o final de 2020.

Após título

D'alessandro retorna para o Internacional

D'Alessandro voltou a Porto Alegre nessa terça-feira (20) e foi recebido como um verdadeiro ídolo pela torcida do Internacional. Centenas de torcedores foram para o aeroporto receber o meia, que volta ao clube depois de 10 meses atuando no River Plate.