Mais notícias de Jogada: Ceará conhece adversário da estreia

00:00 · 31.12.2016

Primeira liga

Foi divulgado, nesta sexta-feira (30), a tabela da primeira rodada da Primeira Liga. O Ceará enfrenta o América-MG, dia 2 de fevereiro, fora de casa, às 18h15 (horário de Fortaleza). Na rodada seguinte, no dia 15, o Vovô enfrenta o Flamengo. A partida de abertura da competição contará com Fluminense X Criciúma, dia 24 de janeiro.

Rio de Janeiro

Vasco e Botafogo perdem terrenos

Em um de seus últimos atos com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes cancelou a cessão de um terreno em Vargem Grande, na zona oeste da cidade, para que Botafogo e Vasco construíssem lá seus centros de treinamento. A área havia sido doada em março de 2013, mas nenhum dos dois clubes tirou os projetos do papel. Eurico Miranda se revoltou.

Equipamentos

Novas Areninhas são entregues nessa sexta

O prefeito Roberto Cláudio inaugurou, nessa sexta (30), as Areninhas dos bairros Serviluz e Caça e Pesca, localizadas ao longo da orla da Praia do Futuro. Os equipamentos fazem homenagens a dois craques do passado do futebol cearense: Gildo Fernandes de Oliveira e Mozart Gomes, ídolos que passaram por Ceará e Fortaleza, respectivamente.

Fortaleza

Atacante do Vitória é o próximo reforço

O Fortaleza está acertado com o atacante Gabriel Pereira, de 19 anos, das categorias de base do Vitória/BA. Será uma aposta da atual gestão do Leão no atacante de velocidade revelado pelo clube baiano. Enquanto isso, o Leão do Pici está negociando com o volante Vacaria, do Juventude/RS. O atleta jogou no mata-mata da Série C contra o Fortaleza.