Mais notícias de Jogada: Ceará Caçadores inicia trabalhos de campo

00:00 · 24.02.2018

Temporada 2018

O time de futebol americano Ceará Caçadores iniciará neste final de semana os trabalhos com bola para a temporada 2018. À partir das 13 horas, no 23º Batalhão de Caçadores, os jogadores do time principal do vice-campeão do Nordeste iniciam a preparação para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano (BFA). Com reformulações, o time mudou o treinador.

Ex-presidente do COB

MPF quer Carlos Arthur Nuzman preso

Em parecer enviado ao STJ, o MPF defendeu o restabelecimento da prisão preventiva de Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Preso em outubro do ano passado, Nuzman cumpre prisão domiciliar em razão de liminar concedida em habeas corpus pela Sexta Turma da Corte.

Brasil Open

Thiago Monteiro vai jogar chave principal

O Brasil já tem garantido três tenistas na chave principal do Brasil Open, um ATP 250 que será realizado a partir desta segunda-feira em quadras de saibro no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. A organização do evento concedeu nesta sexta um convite para o cearense Thiago Monteiro. O atleta atuou na semana passada no Rio Open e acabou sendo eliminado na primeira rodada.

Para o futebol Inglês

Diego Cavalieri rescinde com o Flu

O Fluminense acertou a rescisão contratual do goleiro Diego Cavalieri. As partes conversavam sobre um acordo para encerrar o vínculo desde o ano passado e definiram a situação nesta sexta-feira. A tendência é que o jogador, agora, volte para o futebol inglês para atuar no Crystal Palace, time que está na 15ª colocação no inglês.