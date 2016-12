Mais notícias de Jogada: Casa de Tévez é assaltada

00:00 · 28.12.2016

Buenos Aires

A casa em Buenos Aires do atacante do Boca Juniors Carlos Tévez foi assaltada na ausência do dono, que comemorava seu casamento no balneário uruguaio de Carmelo. Tévez ainda não prestou queixa à polícia argentina e não há mais informações sobre o caso.

'Não tem interesse'

Ponte avisa que não vai vender Pottker

A Ponte Preta emitiu comunicado para avisar que não tem interesse em negociar o atacante William Pottker, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele teria recebido ofertas do Botafogo e do Corinthians.

Novo comandante

Marcelo Vilar assume Ferroviário à tarde

O cearense Marcelo Vilar é o novo técnico do Ferroviário. O treinador, que já dirigiu o Palmeiras na Série A do Brasileiro; foi campeão da Série D do Brasileiro pelo Botafogo/PB; e venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo Roma de Apuracana/SP, agora tem o desafio de dirigir o Tubarão da Barra. Vilar, que já dirigiu o clube em 99, será apresentado hoje à tarde no Estádio Elzir Cabral, quando iniciará a pré-temporada.

Natação

Matheus Santana irá treinar nos EUA

Matheus Santana sempre rejeitou a ideia de fazer faculdade nos Estados Unidos, mas o insucesso nos jogos Olímpicos Rio-2016 o fez mudar de ideia. Aos 20 anos, o atleta brasileira será mais um a ir treinar nos EUA em busca de melhorar seu desempenho nas piscinas.

Felipe Melo

Palmeiras aguarda liberação da Inter

O Palmeiras está perto de contratar seu primeiro reforço com "cara de Libertadores". É o volante Felipe Melo, da Inter de Milão. A negociação, confirmada pelos assessores do jogador, só depende da liberação dos italianos.