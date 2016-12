Mais notícias de Jogada: Carille promete um novo Corinthians

00:00 · 23.12.2016

Treinador anunciado

Fábio Carille assume o comando do Corinthians nesta quinta-feira em uma situação bem complicada. O ex-auxiliar técnico foi a opção escolhida pela diretoria do clube após as negociações com Reinaldo Rueda não terem evoluído. Sua primeira missão será conseguir fazer as mudanças na equipe com pouco dinheiro.

São silvestre

Campeã olímpica estará na prova

A organização da Corrida de São Silvestre confirmou mais um reforço de peso para a prova que será disputada no próximo dia 31 nas ruas de São Paulo. Trata-se da queniana Jemima Sumgong, campeã olímpica da maratona nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto deste ano.

Ranking da fifa

Argentina termina ano na liderança

A Fifa divulgou seu último ranking de 2016 e a Argentina fechou o ano na liderança, com 1.634 pontos. O Brasil fechou na segunda colocação, com 1.544. Atual campeã mundial, a Alemanha aparece em terceiro com 1.433.

Por 45 dias

Flamengo terá Uber como patrocinadora

O Flamengo anunciou a parceria com a Uber. A empresa de transporte estampará a camisa de treino e microfones do clube. De acordo com a nota oficial, a parceria entre o clube e a empresa terá validade de 45 dias, inicialmente.

Após tragédia

"Feliz por estar vivo", Neto vai para casa e quer voltar a jogar pela Chapecoense. O zagueiro, o último sobrevivente a ser resgatado deixou o hospital nesta quinta-feira e continuará a recuperação em casa. Ainda debilitado, ele agradeceu às orações e mensagens de carinho. Foto: Reprodução