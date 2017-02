Mais notícias de Jogada: Camarões derrota Gana e está na final

00:00 · 03.02.2017

Copa Africana

A seleção de Camarões está na decisão da Copa Africana de Nações. Nessa quinta, os camaroneses mostram maior eficiência no ataque e derrotaram Gana por 2 a 0 na segunda semifinal do torneio. O rival será o Egito, neste domingo, às 17 h (de Brasília).

Futsal

Herói de título em 2012 descobre tumor

Um dos melhores jogadores de futsal dos últimos tempos, o fixo Neto foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Sem dar maiores detalhes sobre o assunto, a CBFS, confirmou na tarde dessa quinta-feira o grave problema de saúde do atleta de 35 anos.

Barcelona

R10 é anunciado como novo embaixador

O Barcelona confirmou oficialmente nessa quinta-feira que chegou a um acordo com Ronaldinho Gaúcho para ter o astro como novo embaixador e representante do clube em diferentes eventos durante os próximos dez anos. O jogador de 36 anos de idade ainda não se aposentou de forma oficial, mas não joga profissionalmente desde setembro de 2015, quando deixou o Fluminense, o seu último clube.

Boa fase

Gabriel Jesus inscrito na Liga dos Campeões

O brasileiro Gabriel Jesus se destacou em suas primeiras oportunidades e não demorou para conquistar espaço no M. City. Nessa quinta, ele foi confirmado pela Uefa entre os inscritos pelo clube inglês para a segunda fase da Liga dos Campeões da Europa.

Torneio sub-20

Brasil joga mal e toma virada do Uruguai

Com péssima atuação no 2º tempo, a Seleção Brasileira sub-20 conheceu sua primeira derrota no hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Nessa quinta-feira (2), o time do técnico Rogério Micale saiu na frente, mas permitiu a virada do Uruguai: 2 a 1.