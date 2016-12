Mais notícias de Jogada: Brasil x Colômbia será no Engenhão

00:00 · 20.12.2016

Seleção "caseira"

O Engenhão será palco do amistoso beneficente entre Brasil e Colômbia, no dia 25 de janeiro de 2017, às 21h45. A renda será revertida para familiares dos jogadores e membros da comissão técnica da Chapecoense.

Após tragédia

Alan Ruschel chorou pela perda de Danilo e disse que Follmann salvou a sua vida. O jogador, que concedeu sua primeira entrevista após a tragédia com a Chapecoense, onde mais de 71 pessoas morreram, disse que vive um "milagre", mas a felicidade só não é maior pela tristeza da perda de tantos companheiros. Entre eles, um especial: o goleiro Danilo, com quem o jogador revelou que tinha uma relação muito próxima.

Foco na libertadores

Grafite fecha com o Atlético-PR

O Atlético-PR acertou a contratação do atacante Grafite, de 37 anos. O jogador assinou contrato com duração de um ano e chega ao clube depois de defender o Santa Cruz na última temporada, quando foi vice-artilheiro do Brasileirão com 13 gols.