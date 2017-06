Mais notícias de Jogada: Brasil vence Tailândia, garante liderança

00:00 · 10.06.2017

Vôlei feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei se reabilitou da derrota sofrida na última rodada e, nesta sexta-feira, apesar de um inesperado susto, confirmou o favoritismo e derrotou a Tailândia por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 24/26, 25/17 e 25/14, pelo Torneio de Montreux, na Suíça. O resultado garantiu a liderança do Grupo B.

2024 e 2028

COI formaliza proposta de definir sedes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) formalizou a proposta para definir as sedes dos Jogos de 2024 e 2028 ao mesmo tempo. Se aprovada, a mudança garantirá a Los Angeles e Paris o direito de receber um desses eventos, já que estas cidades são as únicas que restaram como candidatas para a Olimpíada de 2024.

Lesionado

Ibrahimovic é dispensado

O Manchester United definiu a dispensa do atacante Zlatan Ibrahimovic. A decisão foi anunciada pela Premier League, entidade organizadora do Campeonato Inglês, que obriga os clubes filiados a notificá-la sobre os jogadores contratados e aqueles que foram dispensados para a próxima temporada. Ibra se contundiu com gravidade no mês de abril.

Olimpíadas

Basquete 3x3 confirmado em Tóquio

O Comitê Olímpico Internacional anunciou uma série de novidades para os Jogos de Tóquio, em 2020. Além da inclusão de provas em algumas modalidades, a entidade definiu também alterações nos programas dos esportes, ampliando a disputa de provas femininas . Além disso foi confirmado a entrada do basquete 3x3 no programa

Roland Garros

Nadal arrasa Thiem e mira no 10º título

Rafael Nadal nunca esteve tão perto da incrível marca de 10 títulos em Roland Garros. Sem hesitar ou oscilar, e com uma estratégia certeira, o tenista espanhol arrasou o austríaco Dominic Thiem nesta sexta-feira, com direito a um "pneu" na quadra Philippe Chatrier, e garantiu seu lugar na grande final do Grand Slam francês.