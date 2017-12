Mais notícias de Jogada: Brasil termina ano na 8ª posição do Ranking

00:00 · 16.12.2017

Futebol feminino

Com alterações importantes no Top 10, o novo ranking de seleções do futebol feminino da Fifa foi divulgado ontem. E trouxe uma boa notícia para o Brasil: a seleção comandada por Vadão subiu uma posição e encerra o ano na oitava colocação. Desde a última divulgação do ranking, a seleção feminina foi derrotada duas vezes pela Austrália, o que causou a demissão da então técnica Emily Lima e a recontratação de Vadão. Outra mudança ocorrida no ranking foi a chegada da Austrália ao Top 5 pela primeira vez na história.

Mundial de surfe

Após adiamentos, fim de semana promete

Os melhores surfistas do planeta continuam esperando as condições perfeitas para a última etapa do Circuito Mundial de Surfe Profissional, evento que definirá o nome do campeão da temporada e os 32 que irão compor a Elite do surf mundial 2018. A rivalidade entre John John Florence e Gabriel Medina na corrida pelo título é o principal destaque.

Mercado

Atlético-MG anuncia lateral Samuel Xavier

O Atlético Mineiro anunciou ontem a chegada de mais um reforço para a temporada 2018. O clube contratou o lateral-direito Samuel Xavier, que estava no Sport e chega cedido por empréstimo de um ano pela equipe pernambucana. Samuel Xavier, de 27 anos, está no Sport desde 2015, tendo sido comandado em 2016 por Oswaldo de Oliveira, hoje o técnico do time mineiro.