Mais notícias de Jogada: Borja está interessado em jogar no Palmeiras

00:00 · 07.02.2017

Transferência

O Palmeiras voltou a procurar o Atlético Nacional, para tentar a contratação do atacante Miguel Borja. O interesse do atleta em disputar Libertadores pela equipe é o fator que mais o chamou atenção. A negociação pode ter um desfecho nesta semana.

Libertadores

Botafogo faz primeiro treinamento no Chile

O Botafogo realizou na tarde de ontem seu primeiro treino no Chile para o confronto diante do Colo Colo, que definirá na quarta a vaga para a próxima fase preliminar da Copa Libertadores. O time carioca trabalhou ainda na espera por Airton.

Paulistão

Times pequenos abrem mão de preços altos

Os altos preços dos ingressos em alguns jogos da rodada inaugural do Paulistão não deverão se repetir. A estratégia adotada por São Bento e Audax no último fim de semana não atrai os outros clubes. Eles temem cobrar caro demais e, com isso, causar o mesmo esvaziamento de estádios visto em Sorocaba e em Barueri. A FPF demonstrou preocupação e vai orientar com ações para incrementar a bilheteria.

Corinthians

Jadson assina com o Timão

Embora tenha acertado com o Corinthians na última terça-feira, Jadson assinou contrato e apenas ontem e é, de forma oficial, o novo reforço para os próximos dois anos. Ele chega para tentar repetir a grande passagem que teve pelo clube em 20 15.

Afastamento

Ferj coloca árbitro de linha na 'geladeira'

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu afastar o árbitro de linha Leandro Newley Belota, por erro cometido na partida entre Botafogo e Macaé, no sábado, pelo Campeonato Carioca. Ele não anulou o lance em que saiu o último gol.