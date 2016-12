Mais notícias de Jogada: Bernardinho faz mistério sobre futuro

00:00 · 24.12.2016

Vôlei masculino

A indefinição sobre a permanência do técnico Bernardinho na seleção masculina de vôlei parece estar perto do fim. "Pela primeira vez, estou refletindo no que vou fazer. Minha vida sempre foi seleção, clube e pensar no vôlei. Está na hora de eu pensar um pouco. Dá um certo medo do desconhecido", disse.

Pensamento no Inter

Gabigol descarta volta ao Brasil

O atacante Gabriel garantiu que não pretende sair da Inter de Milão. Reserva na equipe e pouco utilizado pelo técnico Stefano Pioli, ele demonstra ansiedade para jogar, mas admite que precisa ter calma. "Meu pensamento é ficar na Inter. Espero ficar lá e sei que preciso ter paciência", disse o atleta, nesta sexta-feira.

Sobrevivente

Jackson Follmann tem cirurgia adiada

Único dos seis sobreviventes do voo da Chapecoense ainda internado, o goleiro Jackson Follmann teve adiada cirurgia que seria realizada no hospital Unimed, em Chapecó (SC). A operação, que ainda não tem nova data definida, complementaria procedimento anterior no tornozelo esquerdo do paciente. De acordo com o boletim médico , os médicos decidiram adiar a cirurgia para "consolidar o tratamento antimicrobiano" antes de fazer o implante no tornozelo.