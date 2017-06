Mais notícias de Jogada: Atlético-GO anuncia Doriva

00:00 · 08.06.2017

Novo técnico

Único time que ainda não pontuou nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico para o restante da competição. Trata-se do ex-volante Doriva, que estava sem clube desde que foi demitido do Santa Cruz, ainda durante o Brasileirão do ano passado.

Argentina inicia nova era contra o Brasil

A Argentina entra em uma nova era. A partida contra o Brasil marca o início da trajetória do técnico Jorge Sampaoli no comando da Seleção. Ele assume com a missão de classificar a Seleção para a Copa de 2018.

Contra Colômbia

Espanha marca no fim e arranca empate

A seleção espanhola suou muito e precisou de um gol já nos minutos finais da partida para arrancar um empate com a Colômbia. Mesmo atuando em casa, em Múrcia, o time europeu sofreu e só chegou ao 2 a 2 graças à estrela do atacante Morata, que balançou a rede aos 41 minutos do segundo tempo.

3 a 0

Itália derrota desfalcado Uruguai

Com gol do brasileiro Eder, a seleção da Itália derrotou o desfalcado Uruguai por 3 a0. O zagueiro José Giménez foi o grande vilão uruguaio ao marcar um gol contra em lance inusitado, e fazer pênalti que resultou no 3º gol da Itália.