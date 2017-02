Mais notícias de Jogada: Aos 38 anos, Formiga acerta com o PSG

00:00 · 01.02.2017

Futebol feminino

Com seis Olimpíadas no currículo, a experiente meio-campista Formiga foi anunciada nessa terça-feira como reforço da forte equipe do Paris Saint-Germain, da França. No novo clube, vai vestir a camisa 24. Ele assinou um contrato válido até 30 de junho de 2017.

Libertadores

Botafogo faz primeira decisão com Colo Colo

A partir das 21h45 (Brasília) desta quarta-feira, no Engenhão, no Rio, o Botafogo tentará esquecer todos os problemas deste início de temporada para enfrentar o Colo Colo e largar com vantagem na primeira partida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

UFC

Romero é o próximo desafiante de Bisping

O presidente do UFC, Dana White, confirmou ontem que o próximo desafiante do inglês Michael Bisping, campeão dos médios, será o cubano Yoel Romero, que é o número um da categoria. A luta, no entanto, não tem data definida, já que Bisping se recupera de cirurgia no joelho.