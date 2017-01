Mais notícias de Jogada: Anderson Silva pode lutar em junho no BR

00:00 · 13.01.2017

UFC

O retorno de Anderson Silva ao octógono do UFC pode acontecer em breve, e no Brasil. Em entrevista ao Canal Combate, nessa quinta, o ex-campeão peso-médio disse que está treinando e conversando com seus empresários para definição do confronto.

Brasil x Colômbia

Ingressos estarão à venda nesta sexta

Os ingressos para o amistoso entre Brasil e Colômbia, no Rio de Janeiro, no próximo dia 25, serão vendidos a partir das 14 horas desta sexta-feira no site da CBF. A partida terá toda a sua renda líquida destinada aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense.