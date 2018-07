Mais notícias da Copa: Fifa avalia Copa como a melhor de todas

00:00 · 14.07.2018

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, classificou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia como "a melhor jamais organizada". Com cofres repletos e sem contratempos, o evento marcou dentro da entidade máxima do futebol uma esperança de virada de página, depois do caos do Mundial de 2014 no Brasil e das prisões de cartolas. Em sua coletiva de imprensa final em Moscou nesta sexta-feira, o suíço teceu amplos elogios aos organizadores russos.

Neymar deseja sorte a Mbappé e Rakitic

O atacante brasileiro Neymar disse estar feliz por Mbappé, da França, e Rakitic, da Croácia, que irão disputar a final da Copa da Rússia neste domingo (15), às 12h (de Brasília). "Espero que vocês se divirtam muito no domingo, sem esquecer que é uma competição e que independente do resultado vocês já são campeões", afirmou Neymar em Publicação no Instagram.

Croácia e Suécia são multadas por propaganda

Comitê Disciplinar da Fifa divulgou, nesta sexta-feira (13), que Croácia e Suécia foram multadas e advertidas por terem feito propaganda comercial irregular durante jogos da Copa do Mundo da Rússia. Nos dois casos, as duas seleções terão que pagar 50 mil francos suíços. Os croatas receberam a punição depois quer um membro da equipe "mostrou marca comercial não autorizada no uniforme durante a semifinal".

Presidente croata estará com Macron

A finalíssima entre França e Croácia levará a Moscou dois dos chefes de Estado mais pops da Europa, os jovens presidentes Emmanuel Macron, 40, e Kolinda Grabar-Kitarovic, 50. Enquanto os charmes do francês são conhecidos desde sua ascensão meteórica ao Eliseu, em 2017, a croata tem roubado a cena na Copa com um bem elaborado plano de exposição pública.