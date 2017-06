Mais notícia de Jogada: LeBron diz que Cavaliers será melhor

00:00 · 14.06.2017

NBA

"Não é agradável perder as finais em cinco jogos, mas eu dei tudo em cada um deles e por isso não tenho motivo para sair com a cabeça baixa", afirmou Lebron, após a derrota para o Golden State. O astro foi otimista ao projetar que a temporada 2017/2018 será a melhor de todas.

Surfe

Mineirinho cai na 3ª fase em Fiji

Adriano de Souza, o Mineirinho, foi eliminado na 3ª fase da etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe. Ele foi derrotado pelo australiano Stuart Kennedy e perdeu a chance de assumir a ponta

Dia de homenagens

França bate a Inglaterra em amistoso

A França mostrou a força de sua jovem geração nesta terça-feira, ao derrotar a Inglaterra em amistoso disputado em Paris. Em dia marcado por homenagens às vítimas de ataques terroristas em território inglês, o time francês ignorou a expulsão de Varane e dominou o adversário para fazer 3 a 2 e confirmar a boa fase.

100% com Emily Lima

Seleção Feminina derrota a Islândia

A seleção brasileira feminina de futebol sob o comando da técnica Emily Lima está imbatível. Em sua sétima partida à frente do time nacional, a sétima vitória veio nessa terça-feira com o 1 a 0 no amistoso contra a Islândia. Após sofrer com a pressão das donas da casa, a meia Marta marcou o gol salvador.

Polêmica

Pirelli nega benefício a Vettel

A Pirelli garantiu que a evolução de Vettel na temporada não tem a ver com o maior número de testes com os novos pneus que o piloto da Ferrari realizou.