Mais de 3 mil fãs na Praia do Futuro

00:00 · 06.02.2017

Nível técnico dos atletas colaborou para o sucesso da competição realizada nesse fim de semana

O Beach Tennis caiu, de vez, nas graças d a torcida cearense. Nesse final de semana, a Barraca Santa Praia, na Praia do Futuro, promoveu mais uma etapa do Circuito Cearense da modalidade, onde participaram mais de 280 atletas em várias categorias.

O público compareceu em grande e prestigiou o evento. Segundo os organizadores, mais de três mil pessoas compareceram ao local da competição durante a sua realização. "Fico muito feliz pelo interesse das pessoas e isso mostra que o Beach Tennis está crescendo muito no nosso Estado", disse Rodrigo Carvalho, que é um dos organizadores do evento.

O Circuito Cearense contou com praticantes dos 6 aos 55 anos de idade, mostrando a força do esporte no Ceará. "Hoje o Beach Tennis cearense está entre os melhores do Nordeste. Os atletas disputam a competição em um nível bem alto".

Entre os campeões desta edição estão Marcelo Borges (simples masculino), Adriana Blasio e Eveline Teixeira (duplas femininas) e Rodrigo Ponte (Simples Masculino Profissional).

Mais competições

Outras sete competições estão previstas para acontecerem em 2017 em solo cearense. Os torneios acontecem, geralmente nas Barracas Santa Praia e Praia Brasil, localizadas na Praia do Futuro.