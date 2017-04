Magno dependência

00:00 · 07.04.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Magno Alves é o principal nome da equipe comandada por Givanildo ( Foto: JL Rosa ) Clique para ampliar

Pensar no ataque do Ceará é obrigatório lembrar de Magno Alves. Aos 41 anos, o 'Magnata' seria naturalmente a referência do ataque do time, mas o que se vê na temporada é mais que isso: uma dependência do atacante para o setor ofensivo funcionar.

Dos 20 gols marcados no ano, são 7 de Magno Alves, o que dá 35% de gols dele. Dos atacantes do Vovô na temporada, todos marcaram no máximo um gol: Alex Amado, Lelê, Maxi Biancucchi, Victor Rangel, Rafinha, Rafael Costa e Douglas Baggio. Lembrando que Rafael Costa jogou apenas 4 jogos no ano e volta só em outubro após operação no joelho e Douglas Baggio já foi devolvido ao Flamengo. Ou seja, nem somados os gols dos 7 outros atacantes que marcaram pelo Vovô não batem o 'Magnata'.

E se ampliarmos o leque para as chances criadas, os números aumentam mais ainda: a cada quatro finalizações certas do Vovô na temporada, seja gol, chute na trave ou defesa do goleiro, três são do atacante.

Na quarta-feira, último jogo do Ceará, no empate sem gols com o Guarani de Juazeiro no Romeirão pelo 1º jogo das semifinais do Estadual, a dependência foi clara. As duas únicas chances do Alvinegro no jogo surgiram em finalizações de Magno Alves que o goleiro Léo defendeu.

Outro sintoma da dependência do atacante é que sob o comando do técnico Givanildo Oliveira, o "Magnata" jogou todas as seis partidas e não foi substituído nenhuma vez, jogando 540 minutos mais os acréscimos.

O atacante comenta esta dependência do Ceará por ele, destacando que outros jogadores, podem também criar chances e marcar gols.

"Seria importante para não ficar nesta dependência pois temos jogadores que também podem criar chances e marcar gols, como o Vitinho e Biancucchi, mas claro que está faltando mais oportunidades de gols. Claro que quero que me procurem, mas que eles também possam buscar os gols".

Sobre ter atuado por 90 minutos em todas as partidas com Givanildo Oliveira, Magno se diz bem fisicamente. "Eu venho me sentindo bem. A pré-temporada foi boa, a resistência tá boa e tenho correspondido. Agora é descansar, trabalhar e retornar visando o próximo jogo. Temos tempo suficiente para trabalhar (o segundo jogo no Castelão será apenas no dia 16)".

Pendurado

A manutenção de Magno Alves em toda partida sob o comando do técnico Givanildo Oliveira tem uma explicação: em seis jogos com o novo técnico, Magno Alves fez seis gols, média de um por partida.

E com dois cartões amarelos, o atacante está 'pendurado' e caso receba o terceiro no próximo duelo, no dia 16, no Castelão às 16 horas, estará fora no terceiro, no dia 22, em jogo no mesmo horário e estádio.