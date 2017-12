Magnata insatisfeito

00:00 · 13.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Magno Alves quebrou o silêncio sobre o impasse que envolve sua continuidade no Ceará para 2018 e em tom de desabafo, revelou que deseja ficar no clube, mas que a situação não depende dele. Em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, ele não poupou críticas à postura do presidente Robinson de Castro e do técnico Marcelo Chamusca, cobrando uma decisão final sobre a sua permanência ou não.

"Meu desejo é ficar no Ceará pela história que tenho no clube, pelo ano de acesso que obtivemos, tão sonhado pela nação alvinegra, mas não depende só de mim. E esse ponto que quero deixar bem claro. Por isso queria que o treinador, que já me conhece e o Robinson, que me conhece há tempos, sejam transparentes digam se querem ou não contar comigo. A situação é fácil. É só dizer: fica ou não fica? Pronto. Eu quero a verdade", disse em tom de indignação, o sexto maior artilheiro da história do Ceará e goleador do time no ano com 10 gols.

De forma muito clara, o jogador baiano disse que houve, por intermediários, uma proposta de redução salarial para que o atleta pudesse ficar até o fim do Campeonato Cearense. "Muitos disseram por ai que eu estava colocando um salário lá em cima para ficar, falam por aí que eu estou exigindo ganhar R$ 120 mil. Eu nunca coloquei dificuldade nas negociações e sim baixar salário. Eu ganho 40 (mil) e querem reduzir meu salário para 20 mil até o Cearense, soube por intermediários da diretoria", comentou em tom de desaprovação. O atleta é enfático ao dizer que não aceitaria qualquer contrato previsto para terminar ao fim do estadual.

"Quando um jogador conquista um acesso para a Série A se valoriza e querem me dar um contrato só até o Cearense, nada de Série A e ser desvalorizado? Eu já disputei muitas e fui artilheiro no Ceará na Série A em 2010. Tenho certeza que ainda posso ajudar e muito o Ceará", lembrou ele.

O atleta também rechaçou qualquer possibilidade de encerrar a carreira em 2018. "Ainda quero atuar por mais ou menos dois anos. Tenho saúde, me sinto bem. Posso jogar 90 minutos como já provei, seja no Ceará ou em outro clube", disse.

Diretoria

Em contato com o Diário do Nordeste, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, evitou cravar alguma definição sobre o atacante, deixando o futuro dele no Ceará no clube em aberto.

"O contrato do Magno Alves está no fim e ainda não conversamos com o ele. Mas Isso não significa que seja definitivo e uma conversa ainda pode acontecer. A verdade é que ele jogou pouco nos últimos dois anos e estamos avaliando a situação dele. Nós priorizamos para manter os jogadores que foram titulares e que jogaram mais em 2017. Então, temos procurar agora ter serenidade nas decisões e não podemos nos deixar levar pela emoção ou pressão. Eu não farei isso, nunca me deixo levar pela emoção. Mas não tem isso de portas fechadas para ele".

Veja entrevista completa: