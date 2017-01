Lucro do Timão seria maior

00:00 · 31.01.2017

Se Pato tivesse ido para a China em 2016, o Corinthians receberia mais de R$ 50 milhões ( Foto: Divulgação )

Querendo ficar no Brasil, Alexandre Pato disse não à China em janeiro de 2016. Se tivesse aceitado jogar no futebol do país asiático naquela ocasião, o atacante teria livrado o Corinthians de um prejuízo de R$ 42,9 milhões.

Quando recusou a proposta do Tianjin Quanjian, o mesmo clube que fez proposta por ele agora, Pato levou os dirigentes do Corinthians à loucura. Na ocasião, o time paulista via no interesse chinês uma chance de amenizar os prejuízos que teve com a contratação do atleta.

O Timão, então, emprestou o atacante para o Chelsea. Seis meses depois, aceitou vendê-lo para o Villarreal/ESP. Dono de 60% dos direitos econômicos, a equipe paulista recebeu cerca de R$ 10,8 milhões.

Ao receber a quantia, o Corinthians conseguiu abater muito pouco do que já havia desembolsado entre 2013 e 2016, incluindo o valor da contratação, corrigido pela inflação, e os salários pagos. No total, o clube teve um prejuízo de R$ 61,9 milhões.

Quando trouxe o jogador, o Corinthians pagou 15 milhões de euros (R$ 40,5 milhões na cotação da época) - o valor corrigido até julho de 2016, é de R$ 52,7 milhões.

A diretoria alvinegra ainda gastou R$ 26,5 milhões em salário, contando R$ 800 mil mensais quando ele defendia o clube e R$ 400 mil na época em que o jogador atuava pelo São Paulo. O Chelsea, ainda em 2016, também foi o responsável pelo seus vencimentos.

Ao vender o meia Jadson para o mesmo Tianjin, o Corinthians "salvou" R$ 6,3 milhões (R$ 6,5 milhões, com correção). Em janeiro, o clube chinês pagou a multa rescisória de 5 milhões de euros . O Timão possuia 30% dos direitos do atleta.

Se Alexandre Pato tivesse ido à China em 2016, o Corinthians receberia cerca de R$ 52, 8 milhões. O dinheiro, somado com a venda de Jadson, serviria para abater parte dos prejuízos do Alvinegro.