Londrina modificado para encarar o Ceará

00:00 · 21.02.2018

Ricardinho, atualmente técnico do Londrina, já treinou o Ceará, em 2013 ( Foto: Londrina/divulgação )

Eliminado no 1º turno do Estadual antes das semifinais, o Londrina vem modificado para enfrentar o Ceará. Serão 5 alterações em relação a equipe que vinha jogando no Paranaense.

No gol, César volta após cumprir suspensão. Na defesa, Del'Amore substitui o Luizão. Na lateral-esquerda, Felipe foi vetado pelo departamento médico e Igor Miranda joga. Já por opção técnica os meias Marcinho e Rodrigo Figueiredo entram nos lugares do volante Rômulo e do atacante Wesley.

O treinador, Ricardinho, que dirigiu o Ceará em 2013, elogia o ex-clube. "O Ceará é um clube muito agradável, tive o privilégio de trabalhar lá. É uma equipe que manteve uma base do ano passado e contratou pontualmente bons jogadores. Está iniciando bem a temporada, vai jogar a Série A. Vamos precisar nos preparar bem, ter uma estratégia boa. É um jogo grande".