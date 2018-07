Lisca espera que Naldo permaneça

00:00 · 10.07.2018

O volante Naldo recebeu uma proposta do Al-Fayhada, da Arábia Saudita, e sem treinar ontem, pode deixar o Ceará ( FOTO: JL ROSA )

Com o técnico Lisca, o volante Naldo virou titular do Ceará, atuando nos dois últimos jogos da Série A, contra Palmeiras e Atlético Mineiro e nos dois jogos das semifinais da Copa do Nordeste, se tornando uma das referências no meio campo no início de trabalho do treinador.

Certamente Naldo seria titular no dia 18 pela 13ª rodada da Série A contra o Sport às 19h30 no Presidente Vargas (a CBF confirmou ontem a mudança de local do jogo a pedido do clube), no retorno da competição após a parada para a Copa do Mundo. Mas Naldo recebeu uma proposta do Al-Fayhada, da Arábia Saudita, e sem treinar ontem, pode deixar o clube.

Ciente da proposta que seu comandado recebeu - o clube árabe inclusiva anunciou a contratação em sua conta oficial do twitter - o técnico Lisca espera que Naldo fique, embora entenda caso o jogador aceite a proposta. "Conversei com o Naldo de manhã. É uma carta de intenção, uma proposta muito boa, tentadora. Ele era um jogador que estava sem muito espaço, cresceu muito com minha chegada, pois preciso de um jogador como ele, de sustentação no meio campo. Eu disse a ele que gostaria muito que ele ficasse. Mas temos que nos colocar no lugar do jogador", explicou Lisca.

Caso Naldo deixe o clube, Lisca afirmou que nomes para reposição já estão sendo estudados.

"Se ele for, buscaremos reposição à altura. O Robinson e o Segurado já me passaram dois nomes que achei interessantíssimos", declarou o treinador.