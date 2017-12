Lima deve ficar no Grêmio

00:00 · 23.12.2017

Meia impressionou a torcida alvinegra com gols e dribles, sendo fundamental para o acesso ( Foto: Kid Júnior )

Um dos protagonistas do acesso do Ceará à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o meia Lima ainda é sonho da diretoria do clube para renovação de contrato. No entanto, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, clube que detém o passe do jovem atleta, disse que pretende utilizá-lo no Campeonato Gaúcho de 2018.

"Quero ver como ele vem do Ceará. Esse passa a ser pra mim, a maior surpresa de todas. Ele já vem mais pronto, jogou a Série B. Eu tenho um amigo no Ceará que me pediu que ele ficasse 'Ah, mas ele não vai jogar'.Tu que pensa, cara pálida. O Campeonato Gaúcho tá aí, ele vai jogar coisas importantes. Se ele jogar 20 partidas no ano (pelo Grêmio), todas as partidas com certeza serão mais importantes", disse em entrevista à TV Ulbra, do Rio Grande do Sul.

Lima marcou 5 gols na Série B de 2017, sendo peça-chave para o acesso do time na temporada. Ele impressionou com jogadas importantes, além de assistências providenciais para gols. A esperança alvinegra de contar com o atleta fica agora por conta de um possível negociação após os campeonatos estaduais. Mas se atuar bem pelo time gaúcho, dificilmente Lima voltará ao Alvinegro.

Robinho

O Ceará acertou o empréstimo do atacante Robinho, de 22 anos, ao Santa Cruz/PE. Revelado na base do Vovô, Robinho jogará no time pernambucano até o fim da Série C.

Com raras oportunidades no time principal do Ceará, ser emprestado é uma rotina na carreira de Robinho. Em 2017, ele atuou também na Série C, vestindo a camisa do Cuiabá. Depois de disputar 12 partidas pelo 'Dourado' , Robinho ainda atuou em um jogo pelo Ceará na Série B. Os outros 'empréstimos' foram ao Itapipoca, Novo Hamburgo e Confiança.