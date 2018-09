Líderes tentam reabilitação

00:00 · 22.09.2018

Técnico Odair Hellmann, do Inter,'quebra a cabeça' para escalar equipe, tendo em vista desfalques contra o Corinthians ( Foto: Ricardo Duarte/Internacional )

A briga pelo título de campeão do Brasileirão segue intensa, restando 12 jogos para o encerramento do certame. Os quatro primeiro colocados da Série A não venceram as últimas partidas e buscam a reabilitação na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem entra em campo primeiro é o líder São Paulo, neste sábado, às 16h. Na ponta da tabela com 50 pontos somados, o Tricolor espera usar a força do mando de campo para bater o América/MG e se recuperar do empate sem gols com o Santos. No Morumbi, os comandados de Aguirre ainda estão invictos na Série A, onde acumulam nove vitórias e três empates.

O técnico uruguaio terá o retorno do meia-atacante Diego Souza, que foi julgado na manhã desta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão diante do Fluminense e recebeu uma partida de suspensão, já cumprida contra o Atlético-MG.

Jogão

Uma ponto a menos na corrida pela taça, o Internacional joga domingo (23), às 15h, em Itaquera, diante do Corinthians. A equipe gaúcha apresenta o segundo melhor desempenho como visitante no Brasileirão, com 19 pontos ganhos em 39 disputados longe do Beira-Rio. No embate entre os gigantes no primeiro turno, vitória colorada por 2 a 1. O técnico Jair Ventura, do Timão, formou novo quarteto ofensivo com Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero. O atacante Jonathas teve lesão confirmada e está fora da partida.

No Inter, os muitos desfalques no setor defensivo obrigaram o técnico Odair Hellmann a buscar uma solução de emergência. Sem os titulares Rodrigo Moledo e Victor Cuesta e o reserva imediato Emerson Santos, o treinador testou Fabiano no miolo de zaga no treino de sexta.

No mesmo dia e horário, mas no Rio de Janeiro, o Flamengo se apresenta no Brasileirão. O adversário do rubro-negro é o Atlético/MG, time que não perde a três partidas no certame. O confronto promete equilíbrio, uma vez que as equipes estão separadas na tabela por apenas três pontos: o time carioca é o 4ª, com 45 pontos, enquanto o Galo ocupa a 6ª posição, com 42.

Já às 18h, o Palmeiras recebe o Sport na Ilha do Retiro. O time de Luiz Felipe Scolari não sabe o que é perder há oito partidas e coloca em xeque a ascensão no returno do campeonato, onde o alviverde tem 77,8%, melhor aproveitamento entre as 20 clubes. Na Série A, a equipe é a 3ª com 47 pontos, enquanto o Leão é o vice-lanterna com 24.