Lições de uma eliminação

00:00 · 07.07.2018 por Márcio Dornelles - Repórter

Havia algo errado antes mesmo do início do jogo entre Brasil e Bélgica. Muito longe do frio russo, centenas de cearenses e turistas em verde e amarelo buscavam espaço no calçadão do Largo Luís Assunção, na Praia de Iracema, em frente a um telão montado pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Instituto Iracema.

A bola ainda nem havia começado a rolar e os equipamentos de projeção de imagem já apresentavam pane. Os pequenos, de rostos pintados, não entendiam de tecnologia. Queriam apenas ver o Brasil em campo.

Aí estava a primeira lição do dia à garotada, também aplicada ao esporte: paciência.

A transmissão só tinha áudio. A batalha campal começou no escuro para os torcedores da orla, em sintonia indesejada com a Seleção Brasileira. Por problemas técnicos de outra ordem, ouviu-se o narrador gritar "gol". O tom já denunciava a má notícia, mas foi preciso esperar a lamentação oficial. Marcador aberto pelos belgas.

LEIA AINDA:

Insatisfeitos intensificavam a marcha de despedida quando o telão foi corrigido parcialmente e os torcedores acompanharam a travessia entre o primeiro e o segundo gol da Bélgica, em nova teimosa analogia entre telas e jogadores apagados.

Frustração novamente manifestada na expressão facial dos espectadores, sobretudo dos menores, que acompanhavam e vibravam possivelmente na primeira Copa do Mundo.

Aprendiam, agora, a segunda lição imposta pela vida. Era preciso ser, sempre, resiliente.

A estrutura de transmissão e o futebol da Seleção Brasileira pareciam corrigidas após o intervalo. O público do calçadão estava mais cheio e vibrante, assim como as tantas torcidas espalhadas pelo Ceará. Em salas, calçadas, bares, restaurantes, empresas e praias, o jogo ganhava novo ânimo, à brasileira. A confirmação veio com o primeiro gol dos pentacampeões, aos 31 minutos. Foi uma explosão de sentimentos. Conhecidos e desconhecidos trocavam abraços esperançosos, com múltiplas mensagens subliminares: "ainda dá tempo", "aqui é Brasil", "pra cima deles", "o hexa tá vindo". Não. Não veio. Não agora.

Esperanças

O tempo estava nublado, tensionado. Pressão de toda ordem era imposta pelos comandados de Tite, aos olhos atentos do pequeno Gabriel, de 7 anos. Quando o árbitro do jogo encerrou a partida, o garoto puxou a camisa pela gola e cobriu os olhos encharcados. Imitava ou era imitado por alguns jogadores profissionais do telão acima.

O gurizinho foi cercado por câmeras fotográficas e filmadoras. Cena repetida no telão para Neymar e companhia. Os cenários pareciam, desde o início, carregar uma interligação real e dolorosa.

Respingos de uma ameaça de chuva mandaram a maioria das pessoas para casa. A Seleção Canarinho também pegará um voo de volta para o acalentador peito dos brasileiros. Em 2022, o Qatar herdará o sonho de todas as idades, especialmente das menores, que estão aprendendo a enfrentar os desafios da vida.

A terceira lição era exatamente esta: aprender que as derrotas precisam ser superadas com humildade e esperança, afinal, o futebol é uma extensão a vida.

Copa em imagens



O público lotou o aterro da Praia de Iracema para acompanhar a partida da Seleção contra a Bélgica. Após os 90 minutos, o sentimento era de completa decepção pela eliminação do Brasil (Foto: Thiago Gadelha)



Nos bares da Capital, o clima era de tristeza pela desclassificação brasileira. O gol de Renato Augusto ainda trouxe esperança (Foto: Kid Júnior)



Antes de o jogo começar, diversos torcedores se concentraram no saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins na expectativa de torcer pelo Brasil (Foto: José Maria Melo)



Na Boate Órbita os torcedores mandaram suas energias positivas para a Rússia na esperança de o Brasil virar o jogo. Mesmo com a desclassificação, o clima era de muita música após o apito do árbitro



A derrota brasileira foi mais uma vez sentida pelas crianças que acompanharam o jogo com os pais. O sonho ficou para 2022 (Foto: Thiago Gadelha)



A derrota da Seleção também foi sentida nas cidades do Interior. A festa preparada em Sobral, Juazeiro e Quixadá teve que ser cancelada. Em Iguatu (foto), a decepção estava no rosto dos torcedores (Foto: Honório Barbosa)