Les Bleus nas semis

00:00 · 07.07.2018

Jogadores franceses comemoram a vitória, que os leva de volta a uma semifinal de Copa do Mundo contra os belgas, que bateram o Brasil ( Foto: AFP )

Com um futebol veloz, envolvente e sem sofrer em quase nenhuma parte do jogo, a França venceu o Uruguai por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Nizhny Novgorod, e está na semifinal da Copa do Mundo da Rússia. Com calma, o time do técnico Didier Deschamps colocou a bola no chão, se aproveitou da ausência do atacante Edinson Cavani no rival e mereceu estar entre os quatro melhores times do mundo.

Com o triunfo, a seleção francesa avançou para enfrentar a Bélgica. A partida entre franceses e a e belgas será realizada na próxima terça, às 15 horas (de Brasília), em São Petersburgo.

O jogo até que começou equilibrado. Nos primeiros dez minutos, o Uruguai pressionou bem a França, que mostrava alguma dificuldade para manter a posse de bola. A equipe do técnico Óscar Tabárez tentava agredir o adversário, porém, sem muita eficácia – Cavani fazia muita falta ao time, apesar de seu substituto, Stuani, se desdobrar para ajudar Suárez no ataque e ainda voltar para recompor o sistema defensivo do time.

Após essa primeira parte do jogo, já com a maioria da torcida uruguaia quieta, o time francês começou a impor o seu ritmo na partida e criou a primeira boa chance de gol aos 14 minutos. Em uma bola rebatida dentro da área, Giroud ajeitou de cabeça para Mbappé, que estava sozinho, dentro da pequena área, mas cabeceou por cima do gol, fraquinho. Era o prenúncio do que viria.

Após isso, a França abriu o placar. Griezmann levantou com perfeição na área. Aos 39 minutos, o zagueiro Varane “passou por cima” de Stuani, atacou a bola com precisão, cabeceando no canto direito de Muslera.

A segunda etapa começou com o pior para o Uruguai. Aos 15, Griezmann encontrou espaço na intermediária e arriscou para o gol. O chute foi forte mas foi no meio, na mão de Muslera. O segundo gol francês acabou com o ânimo dos uruguaios e a partida se encaminhou para a vitória francesa.